Mazzarri e un’offerta della Fiorentina che probabilmente non c’è mai stata. Il suo assistente: “Sposerebbe solo un progetto importante”

Tra i profili accostati alla Fiorentina in fatto di allenatori c’è stato anche quello di Walter Mazzarri. In estate, quando era dato per scontato l’esonero di Iachini all’alba della nuova stagione, ma anche durante questo campionato prima che uscisse il nome di Prandelli.

Ma una vera proposta per l’ex tecnico di Napoli e Torino probabilmente non c’è mai stata da parte di Rocco Commisso. A confermarlo indirettamente è stato l’assistente di Mazzarri, Antonio Finco, a tuttomercatoweb: “Ha avuto un contatto quest’estate per una squadra molto importante in Francia, ma poi la trattativa non si è conclusa. Ultimamente c’è stata un’offerta dallo Spartak Mosca, ma ha deciso di non andare. Ci dev’essere un progetto importante e che possa attirarlo, altrimenti non ha fretta di allenare”.

Niente Fiorentina dunque tra le offerte arrivate a Mazzarri, a testimonianza di come Commisso abbia sempre avuto le idee molto chiare. Prima nel confermare Iachini, come da lui stesso dichiarato più volte, e poi nel sostituirlo con Cesare Prandelli.