Mazzarri: “Fiorentina? A volte è vero, altre no. Il mio telefono squilla ogni minuto”

Nelle ultime ore anche il nome di Walter Mazzarri è stato accostato alla panchina della Fiorentina. Il tecnico livornese, interpellato dal Corriere della Sera, ha risposto così alle voci sul suo futuro: “A volte è vero, molte altre no. Chi crede nel mio lavoro si deve confrontare con le mie idee. Se conosce un po’ di quello che ho fatto, sa che posso essere un valore aggiunto. Futuro? Il mio telefono squilla ogni minuto”.

Da parte nostra possiamo aggiungere che Mazzarri non è mai stato valutato dalla Fiorentina, che in questo momento è orientata su Vincenzo Italiano con Paulo Fonseca come prima alternativa.