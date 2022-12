Mbappé fa il fenomeno anche con la Polonia e trascina la Francia ai quarti di finale del Mondiale

Terzo ottavo di finale andato in scena in Qatar e vittoria da pronostico della Francia, che ha battuto la Polonia per 3-1. Successo maturato grazie al diagonale nel primo tempo di Giroud e dalla doppietta abbacinante di Mbappé nella ripresa, con due tiri all’incrocio, sul primo palo e sul palo lontano. Nel recupero il gol della bandiera su rigore da parte di Lewandowski. La Nazionale transalpina aspetta ora la vincente di Inghilterra-Senegal ai quarti.