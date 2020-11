McClaren: “Sapevamo che l’avventura di Duncan alla Fiorentina sarebbe potuta non andare per il verso giusto. Una grande opportunità che abbiamo colto al volo”

“Perché abbiamo preso Bobby Duncan? E’ una storia interessante”. Una storia raccontata dal capo degli scout del Derby County, Joe McClaren, che ha convinto il club a prendere l’attaccante e a riportarlo in Inghilterra al termine di una stagione deludente passata alla Fiorentina.

“Lo stavamo già tenendo sotto osservazione da lungo tempo – racconta McClaren – e lo abbiamo fatto anche dopo la sua decisione di andare in Italia nelle fila della Fiorentina. Lo abbiamo fatto perché sappiamo che queste avventure possono non andare per il verso giusto. Penso che sia andato là e la situazione per lui è cambiata rapidamente. Voleva tornare a casa nel calcio che conosce e dove è cresciuto e noi abbiamo colto al volo questa opportunità”.