Meglio del cinema

Prendiamo in prestito il titolo di una recente canzone del tanto discusso Fedez, che però potrebbe essere anche il titolo di questa parte di stagione della Fiorentina. Un bel film, un gran bel film. Attori protagonisti molto ben messi in campo (o sul set), una troupe cinematografica (quella di Vincenzo Italiano e il suo staff) che lavora in modo armonioso e gli incassi (la classifica) che sembrano andare molto bene.

C’è però un giocatore in particolare, che si può considerare il vero regista di questa Fiorentina. E chi se non Lucas Torreira. E se pensiamo a quanto i tifosi viola hanno aspettato per vedere in maglia viola un giocatore come l’uruguaiano. L’ex Arsenal si è dimsotrato anche ieri, per l’ennesima volta, imprescindibile per questa Fiorentina. Lotta, gestisce, corre ovunque. Una trottola, che però si muove e fa muovere armoniosamente la squadra di Italiano.

Con lui in campo dal primo minuto le vittorie sono 8 su 12 partite giocate. La squadra viola inoltre ha segnato 24 dei 31 gol totali con il numero 34 in campo, mentre ne ha subiti solo 11 dei 22 totali. E anche se la casella degli assist e dei gol registra ancora uno zero, bastano altri numeri a spiegare quanto sia importante Torreira per questa Fiorentina. Il vero regista di questo gran bel film.