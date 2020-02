Melissa Satta: “Non sempre le cose vanno come vorremmo e non serve dare colpe o puntare il dito. Pronti per una nuova avventura, a testa alta” FOTO

Dopo il passaggio in prestito al Besiktas, per Kevin Prince Boateng si è chiusa dunque l’avventura in maglia viola: il ghanese giocherà a Istanbul in prestito, con diritto di riscatto, almeno fino al termine della stagione. La sua compagna Melissa Satta ha commentato così su Instagram questo nuovo cambiamento di maglia: “Non sempre le cose vanno come vorremmo… ma bisogna avere il coraggio di essere realisti e prendere delle decisioni. Spesso non serve dare delle colpe e puntare il dito… se sei un professionista e fai il tuo dovere potrai sempre camminare a testa alta. Sedersi e aspettare è facile, alzarsi e andare avanti NO…. pronti per una nuova avventura… non è semplice, ma le cose semplici non ci sono mai piaciute!!!”.