Meluso: “C’è stato un errore di forma da parte di Italiano nei confronti dello Spezia, non era convinto di restare. Saponara ora è un giocatore rigenerato”

L’ex direttore sportivo di Lecce e Spezia Mauro Meluso ha parlato nel corso della Palermo Football Conference della rottura tra l’attuale tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano e la società ligure avvenuta prima di approdare sulla panchina viola: “Probabilmente c’è stato un ripensamento che magari andava fatto prima. Parlo di un errore nella sequenza degli eventi perché se firmi il rinnovo devi restare senza alcun dubbio. Il suo discorso si legava al fatto che non fosse pienamente convinto a restare e ha pensato di risolvere il contratto con lo Spezia. Aggiungo che, se io rinnovo il suo contratto, non metto una clausola per quello stesso anno, ma per quello successivo. Ritengo che Italiano abbia commesso un errore di forma, la clausola per rescindere in quella stessa stagione non doveva esserci”.

Meluso ha poi espresso alcuni pareri anche sull’esterno della Fiorentina Riccardo Saponara, portato da lui sia tra le fila de Lecce che dello Spezia: “Le qualità le ha sempre avute e noi lo abbiamo rigenerato sia a Lecce sia soprattutto a La Spezia, ora è uno dei quattro esterni di una delle prime sette squadre in Italia. Un giocatore ritrovato e un bravo ragazzo che ha ritrovato anche fiducia e serenità dopo averle un po’ perse”.