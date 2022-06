Meluso esalta Saponara: “E’ un professionista assoluto, dopo Spezia ha trovato la sua dimensione

Questo pomeriggio l’ex direttore sportivo dello Spezia Mauro Meluso, durante un collegamento per 1 Stadio Radio, ha avuto modo di esprimersi anche su Riccardo Saponara, uno dei pupilli della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Questo un estratto:

“Saponara è un giocatore dal talento fuori dalla norma, anche più di Verde. Non è riuscito mai ad esprimerlo a pieno in campo a causa della sua estrema sensibilità come persona, ma è un professionista di assoluto valore: Lo conosco molto bene anche come uomo, anni à lo portai a giocare a Lecce durante il mercato invernale, poi due anni fò riuscimmo a portarlo a La Spezia dove nel giro di poco tempo è riuscito a ritrovare la sua dimensione. La scorsa stagione a Firenze credo che sia stato tra i migliori, ha disputato un’ottima stagione. Italiano mi ha stupito dal primo momento, ha una filosofia di gioco coraggiosa: ha sempre affrontato a viso aperto ogni squadra che si è trovato davanti”.