Meluso: “Insieme a De Zerbi, Italiano è il miglior tecnico emergente del calcio nostrano. Può far innamorare Firenze”

L’ex direttore sportivo dello Spezia, Mauro Meluso, è intervenuto a Lady Radio per commentare l’attualità di casa Fiorentina.

Queste le sue parole: “Gattuso è andato via per alcuni dissapori interni, ma non sono in grado di dare un giudizio sulla vicenda perché non la conosco. Italiano? Per me, assieme a De Zerbi, è il miglior allenatore emergente del calcio italiano. Può far innamorare la piazza: lui riesce a fare emergere le qualità dei giocatori a disposizione al massimo. Con i rinforzi che arriveranno dal mercato, credo che la Fiorentina potrà fare un’ottima stagione e migliorare i risultati degli ultimi anni. Non ha una logica il fatto che la Viola abbia fatto solo un punto in più dello Spezia. Italiano è molto coerente: quando fa un ragionamento, lo porta avanti fino alla fine.

Prosegue così Meluso: “Firenze è una piazza molto differente rispetto a La Spezia, con ambizioni e aspettative altrettanto diverse. Sul mercato abbiamo lavorato sapendo che il modulo preferito dal mister è il 4-3-3: abbiamo speso solo tre milioni di euro, ma siamo riusciti a far comunque un ottimo lavoro. E’ importante prendere giocatori funzionali alle idee tattiche di Italiano: è una banalità, ma tra dirlo e poi farlo realmente c’è una gran differenza”.