Meluso: “Italiano è uno che si esalta nei momenti difficili. Ha ancora in mano le redini della Fiorentina”

L’ex direttore sportivo dello Spezia Mauro Meluso ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “L’idea che mi sono fatto a proposito della situazione della Fiorentina è che questa squadra arriva nei pressi dell’area e poi non riesce a fare gol. Questo dato va in contrasto con la storia di Italiano, ed è chiaro come il sole che chi ha sostituito Vlahovic non ha reso alla stessa maniera. Mister sconfortato? Conoscendolo so che non vive bene la sconfitta, ma posso assicurarvi che al contempo è uno che nelle difficoltà si esalta. Ci sta che dei giocatori vivano una stagione difficile, pensati a quelli del Milan che l’anno scorso hanno vinto lo Scudetto e ora stanno steccando”.

E poi ha aggiunto: “E’ chiaro che la squadra non è stata rinforzata. Dodò non regge il confronto con Odriozola, Castrovilli e Sottil si sono infortunati, Barak è un giocatore secondo me perfetto per Italiano che però non sta rendendo. Nonostante tutto questo, comunque, vedo che il mister ha sempre ben salde le redini della squadra. I giocatori lo seguono”.