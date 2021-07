Meluso: “La Fiorentina è una delle realtà principali in Europa ma se a Italiano non fanno una rosa adatta, sarà dura”

Il ds fautore, insieme a Italiano, della salvezza in A dello Spezia è stato Mauro Meluso, la cui avventura però si è interrotta a fine maggio. Al Corriere Fiorentino l’ex dirigente spezzino ha parlato dell’allenatore della Fiorentina: “Il salto a Firenze? Con tutto il rispetto per lo Spezia, non voglio offendere nessuno, stiamo parlando di una delle squadre più importanti d’Europa, almeno per la tradizione che ha, con una proprietà che ha dimostrato di avere la forza di fare investimenti, anche se finora queste spese non hanno fruttato in termini di risultati. Per lui è l’occasione di affermarsi ad alto livello, ha fatto benissimo ad accettare anche se adesso dovrà riuscire ad ottenere una rosa adatta al suo gioco, altrimenti sarà dura”.