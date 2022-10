Mencucci: “A distanza di anni il lavoro dei Della Valle può essere valutato con più serenità. Indimenticabile vittoria a Liverpool, in qualche modo resterò nella storia della squadra del mio cuore”

Dopo tre anni passati in Inghilterra, al Leeds, l’ex amministratore delegato della Fiorentina, Sandro Mencucci, è tornato in Italia a fare il dirigente del Lecce. Per lui dunque la partita di stasera sarà una partita particolare: “È una vigilia molto strana – racconta Mencucci al Corriere Fiorentino – io sono fiorentino e al cuor non si comanda. Sono curioso che effetto mi farà affrontare per la prima volta la Fiorentina. È stata sicuramente una settimana particolare, sarò molto emozionato, e lo sarà anche Corvino“.

Sull’era Della Valle a Firenze, ha detto: “Il finale è stato brutto e immeritato. A distanza di anni penso però che il lavoro dei Della Valle possa essere valutato con più serenità. Con Commisso invece non ho mai avuto contatti. Credo comunque che loro abbiano fatto bene a ripartire da zero e non accettare consigli da nessuno. Il più bel momento vissuto? È sicuramente la vittoria di Anfield (contro il Liverpool ndr). Fu una festa e la consacrazione di una Fiorentina europea. Mi onora sapere che in qualche modo resterò per sempre nella storia della mia squadra del cuore”.