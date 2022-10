Mencucci: “I tifosi viola con i Della Valle erano un po’ più cattivelli rispetto ad oggi. Forse sarebbe partito qualche coro ieri sera”

Il dirigente del Lecce ed ex viola Sandro Mencucci, ha parlato così a Radio Bruno: “E’ stata una serata intensa. Ieri sera prima della gara sono andato a salutare tutti i giornalisti in sala stampa. E’ stato bello. Mi faceva strano dire “voi” fiorentini perché abbiamo vissuto insieme tanti anni di calcio intenso. Con il tempo la Fiorentina non potrà far altro che salire in classifica. Italiano è bravo, non si discute e sicuramente farà crescere questa squadra”.

Poi ha aggiunto: “I tifosi viola con i Della Valle erano un po’ più cattivelli rispetto ad oggi. Forse sarebbe partito qualche coro ieri sera”.