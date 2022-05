Mencucci si presenta al Lecce: “Felice di lavorare nuovamente con Corvino. Cercherò i nuovi Bernardeschi e Chiesa”

Giornata di presentazione per Sandro Mencucci, ex dirigente della Fiorentina e oggi nuovo amministratore delegato del Lecce. Intervenuto in conferenza stampa, ha toccato diversi temi.

“Sono onorato e felice di ritrovare Pantaleo Corvino, abbiamo lavorato insieme per dieci anni con grandi risultati sportivi ed economici alla Fiorentina. Vorrei costruire un sogno che abbia delle basi solide e al Lecce ci sono tutti i presupposti per farlo. Analogie tra Firenze e Lecce? L’unica che vedo è quella di poter scovare piccoli talenti e vederli diventare campioni, come successo a Firenze con Bernardeschi e Chiesa”.

Continua così Mencucci: “Cercherò di dare una stabilità economica attraverso scelte intelligenti per dare a Corvino risorse importanti. I miei tre anni di contratto saranno modellati facendo in modo che la squadra, ogni anno, aggiunga un tassello in più. Mi definisco uno sviluppatore di idee, ed è mia intenzione ripetere lo stesso percorso fatto a Firenze, vedere crescere calciatori che da bambini diventano adulti”.