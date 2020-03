Mentre Commisso ed altri pensano alla sospensione della Serie A, in Germania se ne fregano di tutto: “La Bundesliga va finita a tutti i costi”

Mentre in Italia la diatriba è sempre più aspra sul proseguire o meno il campionato di Serie A, in Germania la situazione non sembra più chiara. Anzi, l’ex campione della nazionale Karl Heinz Rummenigge e ora al Bayern Monaco ha detto alla Frankurter Allgemeine Zeitung: “La Bundsliga va finita non c’è alcun dubbio anche se al momento non possiamo dire quanto tempo rimarremo bloccati. Si può giocare anche fino a settembre, per poi cominciare in inverno il prossimo campionato”.

Una posizione ben distante da quella del Presidente della Fiorentina Rocco Commisso e di quella di Urbano Cairo. Sì, le situazioni sono diverse tra paese e paese, ma alla fine il calcio è tutto sulla stessa barca. Quindi, Rummenigge come la Lazio vuole continuare a tutti i costi, pur non sapendo quando e se si tornerà alla normalità.