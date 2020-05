Mentre Commisso pensa a una soluzione sul fronte abbonamenti, il Bologna prende l’iniziativa e rimborsa i propri tifosi

Rocco Commisso ha promesso di aiutare per i tifosi, ma ancora non ha deciso in che modo. Stiamo parlando della questione legata al rimborso degli abbonamenti, per quelle gare a cui i tifosi viola non hanno potuto e non potranno assistere. In questo senso la prima squadra italiana a prendere l’iniziativa è stata il Bologna, che a partire da domani farà partire la procedura di risarcimento. Il tutto sotto forma di voucher (unico metodo ammesso) che potranno essere riutilizzati, a scalare fino a esaurimento del loro valore, per l’acquisto di nuovi biglietti o abbonamenti entro un anno (qualora la situazione lo permetta, ovviamente). Mentre la Fiorentina pensa, dunque, il Bologna da l’esempio: vedremo se Commisso lo seguirà o andrà su altre opzioni.