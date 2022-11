Mentre la Fiorentina deve ancora scendere in campo, il Milan prepara già la prossima sfida

Per dimenticare subito lo scialbo 0-0 con la Cremonese, il Milan è tornato subito a lavoro a Milanello questa mattina. La preparazione all’ultima fatica, prima della pausa per i Mondiali, contro la Fiorentina è già iniziata. Ad assistere alla seduta, come spesso capita, anche i dirigenti Maldini e Massara.

Chi è partito titolare ieri sera allo ‘Zini’ oggi ha fatto lavoro defaticante in palestra. In campo tutti gli altri, compresi Theo Hernandez e Giroud, assenti a Cremona per squalifica.