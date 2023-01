Meozzi a FN: “La cessione di Amrabat potrebbe rappresentare una plusvalenza da reinvestire subito. A gennaio non si trovano grandi attaccanti ad un prezzo congruo”

Nell’intervista a Fiorentinanews.com con l’agente FIFA Giulio Meozzi abbiamo parlato anche di come la Fiorentina potrebbe gestire le offerte in arrivo per il centrocampista Sofyan Amrabat e della questione relativa al centravanti.

Sig. Meozzi, le voci di mercato intorno ad Amrabat non accennano a diminuire. Se fosse nella dirigenza viola cosa riterrebbe meglio fare?

“Partiamo dal presupposto che Amrabat ha fatto sicuramente un grande Mondiale attirando l’attenzione di tanti club. Se arrivassero offerte con cifre importanti, che permettono di ottenere una plusvalenza da reinvestire poi su un paio di rinforzi altrettanto fondamentali, personalmente non vedo perché non cederlo anche a gennaio”.

Sia Jovic che Cabral devono ancora dimostrare di essere i bomber di cui la squadra viola ha bisogno. La Fiorentina secondo lei a gennaio può andare in cerca di un nuovo centravanti?

“Questo è molto difficile. Gennaio è un mercato complicato, e chi ha un attaccante che sta facendo bene non lo cede o lo fa ad un prezzo non congruo.

Altrimenti devi prendere un giocatore di una squadra importante in cui non ha avuto tantissimo spazio e cerca un rilancio. In quel caso però devi essere consapevole che stai prendendo uno che ha giocato poco e male negli ultimi mesi, e non so quanto possa essere utile alla Fiorentina una scelta di questo tipo”.