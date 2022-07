Mercato a rilento dopo la vicenda Mandragora: Juric sbotta, situazione bollente in casa Torino

C’è un clima decisamente teso in casa Torino, dopo il blitz della Fiorentina per “togliere” ai granata Rolando Mandragora. Non è però soltanto questo il motivo della tensione che circola da quelle parti, enfatizzato dalle manifestazioni di malcontento di Ivan Juric sulle quali si concentra Tuttosport.

L’allenatore del Torino, in passato vicino anche alla Fiorentina, già l’anno scorso aveva polemizzato pubblicamente sul mercato della società. Un’estate dopo ci risiamo, perché è vero che la partenza di Bremer potrebbe sbloccare le operazioni in entrata ma al 17 luglio al Torino, a detta del suo allenatore, mancano ancora otto rinforzi di qualità.

Juric non ne può più, e oggi torna a parlare di patti non rispettati. La sua voglia di riporre fiducia nella società è ogni giorno più bassa, scontrandosi con una realtà che trasmette segnali contrari. L’anno scorso lo sfogo del tecnico croato sbloccò la situazione e permise l’arrivo di ottimi giocatori. Vedremo se la situazione si ripeterà, altrimenti per il Torino potrebbe prospettarsi una stagione difficile.