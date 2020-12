Mercato, il vertice con Prandelli: Attenzione al nome di Nainggolan. Cutrone verso Napoli

Cutrone è in uscita dalla Fiorentina e al 90 per cento finirà al Napoli nel quadro di un’operazione che non aggiungerà cash per le casse viola (l’attaccante è in prestito dal Wolverhampton), ma semmai toglierà un attaccante dalla rosa. Questa la notizia riportata stamani da La Nazione.

Cutrone in ogni caso sarà sostituito e i nomi che sono circolati (Caicedo, Pavoletti, Scamacca) fanno parte di una rosa che si amplierà in base a offerte del mercato che per ora non sono prevedibili.

Intanto, sempre sul quotidiano cittadino si legge che il primo, vero vertice di mercato viola sarà dopo la Befana: a quel punto Prandelli e i dirigenti faranno il punto su tutta la situazione, considerando che la rosa è composta da una trentina di giocatori. Qualcuno di loro (fra questi Montiel?) potrebbe essere ceduto in prestito. A centrocampo il nome di Nainggolan, vecchio pallino, deve essere tenuto d’occhio.