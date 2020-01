Mercato, la richiesta del Sassuolo per Duncan e la volontà della Fiorentina

Arrivano ulteriori novità sul possibile trasferimento di Alfred Duncan alla Fiorentina. Come si legge su La Gazzetta di Modena, a centrocampo il Sassuolo, dopo aver ceduto Mazzitelli all’Entella, sta valutando le avances della Viola per la mezzala ghanese. Iachini spinge per riaverlo alle sue dipendenza ma, al momento, c’è una certa differenza tra domanda ed offerta. I neroverdi chiedono tra i 18-20 milioni, i viola vorrebbero chiudere per un prestito con diritto di riscatto. L’accordo si può trovare anche se, sul mercato, il Sassuolo dovrebbe poi cercare un sostituto all’altezza.