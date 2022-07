Mercato viola: le QUOTAZIONI dei giocatori

Oggi, 1° luglio 2022, è cominciato ufficialmente il calciomercato estivo. La Fiorentina ha già individuato alcuni suoi obiettivi, in primis Luka Jovic e Rolando Mandragora, mentre dovrà incorrere in qualche cessione, come quella di Bartlomiej Dragowski.

Di seguito, le quotazioni:

ENTRATA:

Bajrami (c) 5%

Dodo (d) 75%

Jovic (a) 90%

Mandragora (c) 99%

Marlon (d) 5%

V. Milinkovic-Savic (p) 10%

Praet (c) 40%

Umtiti (d) 10%

Viti (d) 1%

USCITA:

Dragowski (p) 90%

Kokorin (a) 10%

Nastasic (d) 25%

Pulgar (c) 75%

Terracciano (p) 1%