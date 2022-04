Mercoledì al Franchi il recupero contro l’Udinese. Varranno i biglietti già venduti

Mercoledì 27 aprile, alle 18, finalmente si giocherà la gara di recupero tra Fiorentina e Udinese, partita inizialmente in programma lo scorso 6 gennaio, poi non disputata a causa dei numerosi casi di positività tra le fila friulane. Come riporta La Nazione, per assistere al match basterà essere in possesso del vecchio biglietto per coloro che non hanno richiesto il rimborso.

Lo stesso discorso vale per chi ha sottoscritto il «Christmas Pack», il mini abbonamento valido per le gare interne del girone di ritorno. I posti restanti – in gran parte, visto che lo scorso gennaio la capienza era ancora ridotta per la coda della pandemia – saranno reintrodotti nel circuito di vendita a partire dai prossimi giorni. Mercoledì sarà una delle ultime occasioni per vedere giocare la Fiorentina tra le mura amiche. Dopo, resteranno soltanto altri due appuntamenti da non perdere: la Roma e l’ultima contro la Juventus.