Mercoledì Mandragora sarà a Firenze per firmare il quadriennale che lo legherà alla Fiorentina

Rolando Mandragora sarà il primo acquisto ufficiale del calciomercato estivo della Fiorentina. Come riporta Gianluca Di Marzio, il centrocampista campano arriverà per una cifra intorno ai 10 milioni: 9 di parte fissa più uno facilmente raggiungibile. L’accordo con la Juventus è riuscito, così come quello col giocatore che sabato effettuerà le visite mediche a Roma.

Mercoledì poi giungerà a Firenze per firmare il contratto ed essere presentato alla stampa insieme al dg Barone. Il Torino ci aveva provato fino all’ultimo, per poi arrendersi difronte all’offerta superiore della Fiorentina recapitata alla Juventus. Mandragora firmerà un contratto fino al 2026 (con opzione per il 2027) per 1.5 milioni di euro annui.