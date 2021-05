“Mercoledì potrebbe bastare un pari tra Cagliari e Fiorentina. Polemiche a Benevento? Per me il rigore non c’era…”

Ai microfoni di TWM ha parlato Vittorio Pusceddu, doppio ex di Fiorentina e Cagliari. Questo un estratto delle sue parole con focus sulla lotta salvezza: “Un mese fa pareva impossibile ma ero convinto che la corsa dovesse esser fatta sul Benevento e in effetti è andata così. Mercoledì ci sarà il match con la Fiorentina che conterà per entrambe ma per tutte e due potrebbe bastare il pari. La mossa decisiva di Semplici è stata cambiare il centrocampo e l’inserimento di Deiola che davanti alla difesa fa muro e recupera un sacco di palloni. Con lui in campo il Cagliari ha sempre fatto risultato e la difesa è più coperta”. Quanto alle polemiche di ieri del Benevento ha detto: “Ho visto l’azione e devo dire che Asamoah poteva evitare di entrare in quel modo. Va detto anche che Viola ha trascinato la gamba spostandola verso il ginocchio di Asamoah. Ci poteva stare ma il Var ha confermato che non c’era. Per me non c’era e il Var ha fatto bene”.