Meret o Ospina? La scelta di Spalletti che potrebbe aiutare la Fiorentina

Nonostante nelle ultime ore si sembra raffreddata la pista che porterebbe ad una cessione di Bartolomej Dragowski, il tema portiere resta in cima alla lista della Fiorentina. L’arrivo di Gennaro Gattuso infatti sembra suggerire un cambio: il tecnico calabrese, in molte delle sue precedenti esperienze, ha sempre preferito schierare tra i pali un portiere abile con la palla tra i piedi. La mostruosa stagione tra i pali di Drago, senza il quale la Fiorentina avrebbe avuto sicuramente 4-5 punti in meno, non cancella le lacune tecniche. In attesa di scoprire la scelta definitiva del tecnico, la Fiorentina continua a monitorare alcuni profili.

Quest’oggi su La Repubblica, parlando del Napoli, sono arrivate buone notizie per i viola: secondo quanto riportato dal quotidiano Luciano Spalletti avrebbe investito ufficialmente Meret come titolare per la prossima stagione, mettendo alle porte David Ospina. Il colombiano ha un alto ingaggio e sarebbe in cima alla lista dei partenti. Gattuso lo ha allenato nelle ultime due stagioni e potrebbe farci un pensierino. Al momento il numero 25 del Napoli piace molto all’Atalanta.