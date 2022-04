Meret, un profilo da valutare anche dal punto di vista caratteriale. E intanto i tifosi del Napoli lo mettono sotto processo

Tra i portieri accostati alla Fiorentina in vista della prossima stagione c’è anche Alex Meret. Gli obiettivi principali sono Vicario e Carnesecchi, ma non è escluso che la dirigenza viola possa virare sull’estremo difensore del Napoli in caso di necessità.

Proprio ieri, però, Meret è stato protagonista di un clamoroso errore nella partita contro l’Empoli. Attaccato da Pinamonti, gli ha di fatto rinviato addosso facendo carambolare il pallone in rete e propiziando il pareggio (e poi la vittoria) della squadra di Andreazzoli. A Napoli, allora, si è scatenato un vero e proprio processo contro Meret. Questi alcuni messaggi apparsi su Twitter: “Inaffidabile, oggi si è giocato il futuro”; “Non ha carattere, lacuna importante per il suo ruolo”; “Meret si è giocato l’ultimo briciolo di tifosi che aveva dalla sua parte”.

Insomma, accuse pesanti da parte di una piazza decisamente calda. Anche Firenze, giustamente, si è sempre dimostrata pretenziosa con i portieri e questo è un aspetto che la Fiorentina dovrà valutare. Oltre a essere bravo in porta con i piedi, il nuovo numero uno viola dovrà avere anche un carattere forte per potersi ambientare laddove tanti hanno fallito dopo il quinquennio di Frey.