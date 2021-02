Merlo: “Fossi in Commisso farei piazza pulita e ripartirei da zero. Basta con le minestre riscaldate, serve una rivoluzione”

A tuttomercatoweb.com ha parlato l’ex giocatore viola e protagonista dello scudetto della Fiorentina nel 1969 Claudio Merlo. Questi alcuni punti salienti della sua intervista: “Fossi in Commisso manderei via tutti e ricomincerei da capo con un manager tipo Lippi, uno che comanda e che conosca il calcio. In panchina prenderei Sarri, per il resto la squadra c’è. Andrà aggiustata la difesa. Poi prenderei De Paul. La rivoluzione non può più aspettare. A Firenze si vedono sempre le solite facce, tutte minestre riscaldate, dal Ds all’allenatore…”

E su Sarri: “Bisogna parlarci, è un fiorentino e credo verrebbe volentieri. Però bisogna costruire e ha bisogno di carta bianca. In alternativa Italiano o De Zerbi, ma bisogna anche scoprire altri tecnici. Io prenderei in seria considerazione Juric se vuol venire, le sue squadre giocano sempre bene”.