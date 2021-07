Merlo: “La difesa della Fiorentina è scarsa, va rivoluzionata. Imbarazzante che non ci sia un ex viola in dirigenza”

L’ex giocatore della Fiorentina Claudio Merlo ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Avrei preferito prendere subito Italiano invece di Gattuso. Allo Spezia ha fatto bene, però a Firenze se sbagli rimani fregato. Spero che possa confermarsi. Mercato? Dobbiamo rivoluzionare la difesa perché è scarsa, quindi se c’è da spendere soldi lo farei in quel ruolo”.

E poi ha aggiunto: “Centrocampo? Pulgar secondo me è adatto al gioco di Italiano, può far bene. Però se vogliamo cambiare ritmo servono giocatori di esperienza come Torreira o Sensi. Castrovilli? il secondo anno è sempre il più difficile. Però su di lui non ho dubbi, è molto forte. Attenzione anche a Sottil, perché può essere il nuovo Chiesa, ha molta qualità. Prenderei Zaccagni perché quest’anno a Verona ha fatto molto bene ed è un giocatore a mio avviso adatto alla causa viola”.

E infine: “Manca un dirigente con un ruolo importante legato alla maglia della Fiorentina. Tutte le squadre ce l’hanno a parte noi e per me questa è una cosa imbarazzante. Non credo che tutti gli ex viola siano persone incapaci per ricoprire un ruolo del genere”.