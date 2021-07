Merlo: “Non capisco perché la Fiorentina abbia preso Burdisso. Anche Antognoni ha le sue colpe in questa situazione”

A Radio Sportiva ha parlato l’ex Fiorentina Claudio Merlo, intervenendo sulla vicenda Antognoni. Queste le sue parole: “Mi dispiace molto che sia andata a finire così, ma ha sbagliato anche Giancarlo in questa situazione. Avrebbe dovuto parlarne con Commisso quando era a Firenze. Quando hanno preso Burdisso era ovvio che per Antognoni non ci sarebbe stato più spazio. Dentro uno della cerchia di Pradè e fuori uno come Giancarlo, che poteva risultare scomodo”.

E ancora: “Non capisco perché abbiano preso Burdisso. Per sapere di calciatori argentini ci sono già Pezzella e ex viola a cui basta chiedere. L’atteggiamento di Barone con il tifo viola non mi è piaciuto. Uno con la sua carica non può mescolarsi agli abbracci della folla”.