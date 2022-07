Mertens rimarrà una suggestione per la Fiorentina… ma anche per la Serie A

Il futuro di Dries Mertens non sarà in Italia. Terminato il suo contratto con il Napoli l’attaccante belga, accostato anche la Fiorentina come occasione a parametro zero, non vorrebbe ritrovare da avversario la sua ex squadra.

Per Mertens, secondo la Gazzetta dello Sport, non mancano le offerta da Qatar e Arabia Saudita ma la sua intenzione è quella di rimanere in Europa. Per la Fiorentina, dunque, non sarà un’opzione.