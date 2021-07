Messi e un risveglio da svincolato: Il fuoriclasse chiede un ingaggio faraonico

Questa mattina Lionel Messi, per la prima volta dopo anni, si è svegliato da giocatore senza contratto. Il fuoriclasse argentino, impegnato in questi giorni nella Copa America, non ha più vincoli con il Barcellona ed è libero di firmare per qualsiasi altra squadra.

Un legame, quello tra Messi e il Barça, viscerale, nato addirittura nel 2001, quando la ‘Pulce’ aveva solamente 13 anni.

I blaugrana in questi mesi hanno fatto proposte di rinnovo al giocatore, ma la firma sul contratto biennale non è arrivata perché Messi chiede un ingaggio faraonico, nonostante abbia compiuto 34 anni qualche giorno fa. Il club catalano in questo momento non naviga di certo nell’oro ed è stato invitato più volte a sistemare i bilanci, disastrosi, da Javier Tebas, il presidente della Liga spagnola.