Messi lascia in lacrime Barcellona: “Mi ero tagliato lo stipendio del 50% per restare ma non bastava. Non ero pronto a questo addio”

Addio in lacrime per Leo Messi al Barcellona dopo 17 anni incredibili ai vertici del calcio mondiale. L’argentino ha salutato così il Barça in una conferenza stampa al Camp Nou: “Non so se riuscirò a parlare oggi. In questi ultimi giorni ho pensato molto, ero bloccato e non sapevo cosa avrei potuto dire. Per me questo addio è veramente difficile dopo aver vissuto qui tutta la mia vita. Non ero pronto. Lo ero l’anno scorso, dopo il burofax. All’epoca sapevo cosa dovevo dire, ma oggi no. Ero convinto di continuare la mia carriera al Barcellona, questo era quello che più volevo. Ho sempre voluto restare al Barça, a casa mia, e godermi la vita meravigliosa in questa città. Avevo abbassato del 50% il mio stipendio, ma questo non era sufficiente. Ho letto che il Barcellona mi avrebbe chiesto di tagliarmi lo stipendio di un altro 30%, ma questa non è la verità. Si dicono tante cose che non sono vere purtroppo”.