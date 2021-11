“Mi aspetto di più da Torreira, sta rendendo al di sotto dei suoi standard. Vlahovic in attacco è troppo solo”

L’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Baiano ha parlato a Radio Toscana: “Mi aspetto ancora qualcosa in più da Torreira, da come me lo ricordo nella sua prima esperienza italiana siamo un po’ sotto gli standard. È anche vero che nelle sue ultime stagioni ha giocato poco. Cosa manca a questa Fiorentina? Semplicemente una spalla a Vlahovic, qualcuno che possa aiutarlo a creare gioco. In questo momento bisogna sperare che il serbo sia sempre al top della forma, perchè oltre ad un suo sostituto manca anche qualcuno che lo affianchi in attacco”.

E poi sul suo passato ha aggiunto: “Quando hai un attaccante centrale come Batistuta, è difficile mettersi in competizione. Fu intelligente Ranieri a pensarmi come una seconda punta e cucirmi un ruolo in una zona del campo dove Bati imperava”.