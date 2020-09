Michela Quattrociocche e la rottura con Aquilani: “Ho seguito il cuore senza fare calcoli. I nostri rapporti adesso…”

Michela Quattrociocche, dopo la fine del matrimonio con il tecnico della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani, è felice al fianco del nuovo fidanzato Giovanni Naldi, erede di una ricca famiglia di imprenditori alberghieri. Nelle scorse ore, attraverso delle Stories, l’interprete 31enne romana si è confessata sull’amore presente e su quello passato. Come riporta Gossipetv.com, a chi le ha chiesto se è stato difficile ricominciare dopo un naufragio matrimoniale, soprattutto per via dei pregiudizi e delle critiche di una parte dell’opinione pubblica, ha risposto che non ha nulla da rimproverarsi e che non è per niente preoccupata. Motivo? “Semplicemente” ha “seguito il suo cuore senza fare calcoli”. Chi ha da ridire, pazienza. “Se ne faranno una ragione, non è un mio problema”, ha chiosato l’attrice di Scusa se ti chiamo amore. Spazio poi all’ex marito.

In che rapporti è rimasta con l’ex calciatore? “Ottimi”, spiega Michela, di fatto ribadendo ciò che aveva già esternato dopo la fine del matrimonio. Invece, sulle reali cause che hanno portato la lunga relazione alla rottura bocca ben cucita. D’altra parte quando lei ed Alberto hanno annunciato la conclusione della loro love story, furono categorici. Dissero che mai avrebbero parlato dei motivi che li hanno spinti a separarsi. Insomma, il privato resta privato. Ieri, oggi e pure domani. I due hanno reso noto l’allontanamento lo scorso maggio, più precisamente l’11 di quel mese, quando attraverso un post social congiunto hanno spiegato che la loro relazione si era interrotta.