Micheletti a FN: “Alla Fiorentina serve un dirigente in più, una figura che conosca i meccanismi all’interno della Lega Calcio. Due nomi che potrebbero starci…”

Si era vociferato a lungo della ricerca da parte della Fiorentina di un altro dirigente da “inserire” in società per ampliare le vedute su più temi. A tal proposito, la redazione di Fiorentinanews.com ha contattato il giornalista e conduttore della trasmissione A Tutto Gol Giorgio Micheletti: “Alla Fiorentina serve un dirigente in più all’interno del “pool”. Un dirigente che conosca bene i meccanismi all’interno della Lega Calcio. Nomi? Umberto Gandini è sicuramente un dirigente che dall’era Galliani ha imparato di più dal punto di vista politico e sportivo. Dal punto di vista anche operativo, ma anche politico-sportivo un dirigente molto bravo è sicuramente Rinaldo Sagramola. Anche se attualmente, è un po’ fuori dal giro”.