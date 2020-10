Micheletti a FN: “Incontro di oggi uno dei pochi comportamenti “calcistici” della Fiorentina negli ultimi tempi. Nella trattativa per Chiesa si è parlato anche di Sarri e le modalità…”

In casa Fiorentina nella giornata di oggi ha tenuto banco la questione allenatore. Per un’opinione in merito, la redazione di Fiorentinanews.com ha contattato il giornalista e conduttore della trasmissione A Tutto Gol Giorgio Micheletti: “Incontro di oggi? Tutte le società che stanno pensando di cambiare allenatore e hanno potenziale sostituto in mano, si comportano e fanno. E’ uno dei pochi comportamenti calcistici che ho visto fare alla Fiorentina nell’ultimo periodo. Per quello che so io, nel momento in cui è stata trattata la cessione di Chiesa alla Juventus, si era parlato anche della possibilità, nel caso in cui la Fiorentina cambiasse allenatore, di avere una sorta di collaborazione per pagare Sarri. Si tratta di capire chi paga quanto e quando. A questo punto i risultati della Fiorentina di Iachini non c’entrano più niente”.

