Micheletti: “Ribery come Gomez? No, due storie diverse. Il tedesco era venuto a Firenze a svernare mentre Ribery ha dimostrato che…”

Il giornalista e conduttore di A Tutto Gol Giorgio Micheletti è intervenuto così a Zona Divanum parlando anche di Fiorentina: “Ribery come Gomez quando venne a Firenze? No, direi che sono due storie abbastanza diverse. Mario Gomez dopo il primo infortunio ha avuto una serie di ricadute che non lo hanno fatto tornare in campo. Ribery adesso è quasi pronto: dal punto di vista dell’impatto il francese ha avuto un impatto maggiore del teutonico. Ribery è un calciatore che ha dato dimostrazione di avere ancora sangue nelle vene. Per quanto riguarda Gomez invece dava la sensazione di essere venuto a Firenze a svernare”.