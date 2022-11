Michniewicz chiama Zurkowski e genera polemiche. “Ho deciso di portarlo ai Mondiali perché…”

Il centrocampista Szymon Żurkowski ha giocato solo in quattro partite con la Fiorentina in questa stagione, partendo sempre dalla panchina, per un totale di 78 minuti in campo. Questo fatto però non ha impedito al selezionatore polacco, Czesław Michniewicz, di portarlo ai Mondiali in Qatar. Una decisione questa che ha generato alcune polemiche nel paese d’origine del calciatore viola e che lo stesso Michniewicz ha dovuto giustificare.

“Ho preferito Szymon Żurkowski, perché in campo mi darà quello che Mateusz Klich non è in grado di dare. Se avessi voluto portare Mati ai Mondiali, avrei dovuto rinunciare a Piotr Zieliński o Sebastian Szymański, e loro sono semplicemente migliori di lui” ha spiegato l’allenatore.