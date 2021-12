Mihajlovic: “Abbiamo preso due gol su palla inattiva, è un peccato. La Fiorentina ha grande potenziale ma non abbiamo mai rischiato”

A Dazn l’analisi di Sinisa Mihajlovic, dopo la sconfitta con la Fiorentina:

“Abbiamo preso due gol su due palle inattive, non abbiamo rischiato quasi nulla. Potevamo gestire meglio sulle due situazioni ma quando sbagli, poi paghi. Loro hanno avuto più possesso palla ma abbiamo sofferto poco o niente, son sempre due gol da fermo. Gli episodi ci sono andati contro, la squadra è viva, ha cercato sempre di recuperare, sono contento della prestazione. Abbiamo giocatori giovani e bravi, anche se siamo un po’ corti, siamo un po’ in difficoltà a centrocampo, poi era la terza partita in una settimana. L’importante è che la squadra è viva, è un peccato, però si va avanti.

Ho preferito mettere i cinque difensori puri, perché sapevo che il potenziale offensivo della Fiorentina era tanto. Per questo avevo scelto Dijks e De Silvestri, quando giochiamo contro squadre con cui controllare il possesso palla, magari facciamo scelte più offensive”.