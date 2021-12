Mihajlovic batte la Roma e adesso la Fiorentina è a un solo punto dal quinto posto. Vittoria agevole per l’Inter – Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Alle 18.30 erano in programma due partite valide per il turno infrasettimanale di Serie A. Al Dall’Ara il Bologna, prossimo avversario della Fiorentina, ha battuto 1-0 la Roma grazie al gol di Svanberg. Così facendo, la squadra di Mihajlovic raggiunge nuovamente i viola in classifica ma al tempo stesso lascia a portata di mano la Roma (e il quinto posto), distante solo un punto.

Nessun problema invece per l’Inter, che si è imposta 2-0 sullo Spezia grazie ai gol di Gagliardini e Lautaro Martinez. Successo che permette ai nerazzurri di restare a meno uno dal Napoli, momentaneamente secondi in attesa che giochi il Milan.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 35, Inter 34, Milan 32, Atalanta 31; Roma 25, Fiorentina, Juventus, Bologna 24, Lazio 21, Verona 20, Empoli 19, Sassuolo 18, Torino 17, Udinese, Sampdoria, Venezia 15, Spezia 11, Genoa 10, Cagliari 9, Salernitana 8.