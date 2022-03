Mihajlovic: “Ci siamo fatti male da soli, dai pali al rosso che era giusto. Però se avessimo pareggiato nessuno avrebbe protestato”

Un po’ amareggiato Sinisa Mihajlovic che commenta così a Sky la sconfitta contro la Fiorentina:

“Ci siamo fatti male da soli, abbiamo preso due pali e ci siamo fatti espellere un giocatore, il rosso era giusto. Diventa difficile quando non sfrutti le occasioni, anche se abbiamo rischiato poco o niente. Ci siamo resi pericolosi negli ultimi minuti, siamo ripartiti 2-3 volte bene. Rimane il rammarico perché abbiamo fatto tutto noi. Non mi è piaciuta molto la gestione tecnica però se avessimo pareggiato nessuno avrebbe avuto niente da ridire. Perdendo, alla fine è anche giusto così visto quanto abbiamo sprecato. E’ un peccato soprattutto quando giochi contro squadre sulla carta più forti. Bonifazi? Si fida troppo delle sue qualità tecniche e a volte si impiccia in situazioni pericolose. Poi la differenza è che contro squadre del nostro livello riusciamo a coprire i problemi, contro quelle più forti viene punito ogni errore”.