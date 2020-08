Mihajlovic: “Dopo Firenze non ho parlato con nessuno, a volte il silenzio è più forte delle parole”

Intervenuto questo pomeriggio al Dall’Ara per la conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Torino, il tecnico dei rossoblù Sinisa Mihajlovic è tornato a parlar della pesante sconfitta per 4 – 0 di mercoledì contro la Fiorentina. Queste le sue parole: “Che parole ho usato con la squadra dopo Firenze? Non ho proprio parlato con loro, non ho detto nulla. A volte il silenzio è più forte delle parole. I ragazzi sono grandi e vaccinati, se vogliono fare un’altra brutta figura la fanno. E se non capiranno, non capiranno mai. Spero che domani possano fare una bella gara. Domani farà qualche cambio rispetto a Firenze? Si, per forza. Non si possono ripetere certe prestazioni. Lei ama calciatori simili a lei. Una serata come quella di Firenze può farle cambiare i giudizi in vista della prossima stagione? É soltanto una partita, una partita in cui nel primo tempo abbiamo fatto bene e potevamo passare in vantaggio. Poi loro sono andati avanti e noi ci siamo sciolti, ma non cambia nulla per le mie scelte finali”.

0 0 vote Article Rating