Mihajlovic: “La Fiorentina gioca a ritmi più intensi di Roma e Lazio. Vlahovic? Ha fame, rabbia e ha gli attributi”

In conferenza stampa, ha parlato così il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic: “Noi dobbiamo avere equilibrio. Serve l’euforia, ma va gestito tutto perché nei momenti belli si rischia che salga molto. Il serbatoio emozionale è importante, quando l’euforia sale tanto va messa nel serbatoio perché ci saranno momenti in cui le cose andranno peggio e lì servirà attingere. La Fiorentina gioca a ritmi alti ma anche noi, sicuramente ci aspetta un’altra partita rispetto alla Roma. Sono più intensi e aggressivi rispetto a Roma e Lazio. Come in tutte le cose ci sono pregi e difetti, quindi correranno dei rischi e noi dovremo essere concentrati in fase difensiva cercando poi di fare male sui loro difetti”.

Su Vlahovic ha aggiunto: “Mi piace molto, ha gli attributi, non a caso viene dalla Serbia, lì certe cose te le danno in omaggio. Ha fame, rabbia, non si accontenta. Sono contento per la mia nazionale”.