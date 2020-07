Mihajlovic recupera un centrocampista in vista della Fiorentina

Reduce dalla vittoria contro il Lecce, il Bologna è tornato quest’oggi ad allenarsi in vista della trasferta contro la Fiorentina di mercoledì (calcio d’inizio ore 21:45). Il tecnico rossoblu, Sinisa Mihajlovic, sorride per il ritorno in gruppo di Schouten, che ha smaltito l’infortunio muscolare di qualche settimana fa. Ancora assenti Bani e Tomiyasu.

Di seguito il report diramato dal sito ufficiale del Bologna: “Ripresa degli allenamenti dopo la vittoria casalinga contro il Lecce. Lavoro di scarico per i titolari, esercitazioni tecnico tattiche e partitella finale per chi non ha giocato ieri. Schouten torna ad allenarsi in gruppo mentre proseguono le terapie per Mattia Bani e Takehiro Tomiyasu“.