Mijatovic: “A Firenze era tutto bellissimo, i tifosi straordinari. Poi arrivò Terim e per me cominciarono i problemi”

L’ex giocatore della Fiorentina Predrag Mijatovic ha parlato a GazzettaTV: “Il primo anno alla Fiorentina fu sicuramente positivo, mi volle Trapattoni che mi aveva visto giocare. Arrivavo con una aspettativa altissima perché solo un anno prima avevo segnato alla Juve in finale di Champions. Trapattoni era una grande allenatore, ma c’era anche una generazione di giocatori straordinari come Batistuta, Rui Costa, Balbo, Di Livio, Torricelli. I problemi cominciarono con il cambio in panchina: arrivò Terim, che non mi considerava utile alla causa. E poi la bancarotta, un qualcosa per cui soffrimmo tutti. Diciamo che la mia esperienza con il calcio italiano alla fine non andò come mi aspettavo. Ma a la passione dei fiorentini per la loro squadra è stato qualcosa di indimenticabile per me, e nonostante qualcuno sostenga il contrario ho un ricordo bellissimo”.

