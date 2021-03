Milan a pezzi in vista di Firenze: I possibili indisponibili di Pioli

Milan decisamente a pezzi in vista del match di domenica alle 18 contro la Fiorentina. Rebic squalificato, per quanto riguarda Romagnoli, ha avuto un fastidio al polpaccio e domani farà degli esami per capire l’entità del suo infortunio. Calabria invece, come riporta Milanews, continua a lavorare per smaltite il dolore al pube, ed è subentrato anche un piccolo problema al ginocchio. Anche Leao non sta bene; il portoghese è alle prese con un fastidio muscolare al flessore rimediato domenica nel match contro il Napoli.