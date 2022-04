Milan, ancora differenziato per Ibrahimovic e Bennacer, ma a Pioli non mancano le alternative

Il Milan si è allenato questa mattina a Milanello in vista della gara contro la Fiorentina in programma domenica alle 15.00 a San Siro. Nella seduta mattutina solo lavoro personalizzato per Ibrahimovic, che si unirà al gruppo probabilmente domani, e anche per Bennacer, che si è allenato a parte ma sul campo.

Migliora invece Alessandro Florenzi. L’ex Roma è alle prese con un problema al ginocchio sinistro rimediato nella gara contro il Bologna. Tuttavia a Pioli non mancano le alternative. In mediana giocheranno Kessie e Tonali, con Giroud pronto a confermarsi al centro dell’attacco rossonero.