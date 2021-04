Milan e Roma? No davvero. Le vere insidie per la Fiorentina sono altre e di livello più alto!

Si fa un gran parlare del futuro del centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic, e anche giustamente perché è sicuramente una delle storie migliori emerse in questo campionato di Serie A. Ma mentre noi ne parliamo, c’è chi si dà da fare, chi lo tira per la giacchetta, chi lo vorrebbe portare via da Firenze.

Le manovre di Milan e Roma sono ormai note ed arcinote anche perché raccontate con cadenza quasi quotidiana dai vari giornali sportivi nazionali. Ma le insidie maggiori per i viola non arrivano da queste due squadre, bensì da due formazioni tedesche, abituate a stare stabilmente in Champions League e anche tra i protagonisti: Borussia Dortmund e Bayern Monaco.

Entrambe le compagini stanno preparandosi a dei cambiamenti in attacco. Il Dortmund dovrebbe perdere in estate, per l’iperbolica cifra di 120 milioni di euro, il proprio gioiello Håland, e vorrebbe sostituirlo con un altro attaccante giovane che possa essere valorizzato e messo in mostra anche nelle competizioni continentali. In questo senso Vlahovic rientra pienamente in questo identikit. I bavaresi invece stanno cercando di programmare con largo anticipo il dopo Lewandowski. Il polacco è sempre fortissimo e micidiale, ma sta anche per compiere 33 anni e non è indistruttibile. Per questo motivo Dusan è un prospetto che fa gola anche a loro.

Contatti ci sono già stati, ma la situazione è tutta in divenire. Intendiamoci bene, non stiamo dicendo che Vlahovic, per forza lascerà la Fiorentina a fine stagione. La sua vicenda è diversa da quella di Milenkovic. Stiamo dicendo che il club viola però farebbe bene a fare le proprie mosse in fretta se non vuol vedere andare via anche questo ragazzo.