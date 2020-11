Milan-Fiorentina, segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

Questo pomeriggio alle ore 15 la Fiorentina sfiderà il Milan in quel di San Siro. Una partita importante per la squadra di Prandelli, che contro la capolista cerca l’impresa nel tentativo di dare continuità alla vittoria in Coppa Italia. Come di consueto Fiorentinanews.com vi terrà compagnia con la diretta testuale dell’incontro, raccontandovi minuti per minuto tutto quello che succede in campo. Per non perdervi nemmeno un’emozione basterà aggiornare continuamente la pagina, cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o premendo il tasto F5 se state utilizzando un computer.

